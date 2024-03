Husilər Ədən körfəzində ABŞ-ın “True Confidence” gəmisinə hücum etdiklərini açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə husilərin hərbi nümayəndəsi Yəhya Səriya açıqlama verib. O bildirib ki, hücum zamanı gəmi əleyhinə raketlərdən istifadə edilib. Zərbələr dəqiq olub və nəticədə gəmidə yanğın başlayıb.

