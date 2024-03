Türkiyədə seçkiöncəsi terror aktları hazırlayanlar saxlanılıb

Türkiyənin Baş Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları ölkənin şimal-qərbində yerləşən Sakarya vilayətində martın 31-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən 33 nəfəri saxlayıb.

Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ali Yerlikaya “X”dəki hesabında yazıb.

"Sakaryada "İslam Dövləti" ekstremist qruplaşmasına qarşı həyata keçirilən əməliyyat çərçivəsində 33 şübhəli yaxalanıb. Onlar terror aktlarına hazırlaşır, bələdiyyə seçkiləri öncəsi terror aktları törətmək imkanlarını öyrənirdilər. Həmin şəxslər terrorizmin maliyyələşdirilməsi fəaliyyətləri kontekstində qruplaşma üçün maliyyə yardımı ilə məşğul oldular. Həmçinin müəyyən edilib ki, onlar qanunsuz mollaxanalar və mədrəsələr adı altında fəaliyyət göstəriblər", - nazir bildirib.

