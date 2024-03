Xanımı Anara Fatalinin zarafatı müğənni Samir Piriyevi qorxudub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı A. Fatali paylaşım edib. Videoda o, guya telefonda yaxın adamdan kiminsə vəfat xəbərini eşidirmiş kimi danışıb. Bu zaman S. Piriyev təşvişə düşüb.

Sonda xanımı “Samir, serialda Kıvanç Tatlıtuğ ölüb” deyərək zarafat etdiyini söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.