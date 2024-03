Aynişan Quliyeva saxlanıldı? - FOTO

İnfluenser Aynişan Quliyeva haqqında instaqramda çıxan feyk xəbərlərə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən bildirir ki, bloger bu haqda instaqramın hekayə bölməsində paylaşım edib.

"Adımla bağlı feyk xəbərlər paylaşırlar. Yəqin, spamdır, linkə keçid etsəniz, səhifənizi qıra bilərlər. Məzmuna gülmüşəm, amma", - deyə, Quliyeva bildirib.

Qeyd edək ki, Aynişan haqqında sosial şəbəkələrdə Amerikaya qaçmaq istəyəndə aeroportda saxlanıldığı ilə bağlı xəbərlər paylaşılıb. Aynişan aeroportda saxlanılıb?

