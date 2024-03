Səhnəmizin Ərəbzəngisi vəfat etdi - FOTO

Əməkdar artist Sahibə Əhmədova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Məlumata görə, S.Əhmədova bu gün 68 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Əhmədova Sahibə Əliqulu qızı 1956-cı ildə Ağcabədi rayonunun Hacılar kəndində anadan olub. Opera səhnəsində ilk ifa etdiyi obraz M.Maqomayevin “Şah İsmayıl” operasından Ərəbzəngi obrazı olub. Elə ilk gündən Sahibə xanımın özünəməxsus tərzdə və yüksəs peşəkarlıqla ifa etdiyi bu obraz tamaşaçıların yaddaşında bu günə qədərdə böyük iz buraxıb və haqlı olaraq da “Səhnəmizin Ərəbzəngisi” adını qazanıb.

2006-cı il “Əməkdar artist”i fəxri adına layiq görülüb.

