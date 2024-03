Çağdaş dövrün öncül bəstəkarlarından biri, macarıstanlı dirijor Peter Ötvöş 81 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin “Magyar Nemzet” qəzeti bildirib.

İncəsənət xadiminin ailəsi onun uzun sürən xəstəlikdən öldüyünü açıqlayıb.

