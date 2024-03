Tanınmış aktrisa Zülfiyyə Nəzər Məmmədovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı o, özünün sosial media hesabında yazıb. Belə ki, aktrisanın anası dünyasını dəyişib.

Aktrisa anasının fotosunu paylaşaraq yazıb:

"Ana, gec-tez gəlib tapacağam səni".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.