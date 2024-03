Gürcüstanda 4,6 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) bildirib.

Qeyd olunub ki, Raça-Leçxumi və Aşağı Svaneti əyalətində baş verən zəlzələnin ocağı 7,61 km dərinlikdə yerləşib. İdarənin verilənlərinə əsasən yeraltı təkanların episentri regionun Oni şəhərində olub.

