"Neftçi" - "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlandı

Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarının təyinatları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün keçiriləcək “Neftçi” – “Qarabağ” oyununu Rəvan Həmzəzadə idarə edəcək.

"Zirə" - "Qəbələ" görüşündə baş hakim İnqilab Məmmədov olacaq.

Azərbaycan Kuboku, yarımfinal mərhələsi

İlk oyunlar

2 aprel (çərşənbə axşamı)

20:00. “Neftçi” – “Qarabağ”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Akif Əmirəli, Cəmil Quliyev, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Gülağa Cabarov

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

“Neftçi Arena”

3 aprel (çərşənbə)



19:00. “Zirə” – “Qəbələ”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

