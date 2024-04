Mikayıl Useynov prospekti, “Dəniz Mall”ın qarşısında avtomobillərdən birində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NİİM məlumat yayıb.

Bu səbəbdən Lökbatan dairəsi istiqamətində yolda sıxlıq yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.