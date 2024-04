Azərbaycan növbəti peykini 2026-cı ildə orbitə buraxacaq.

Metbuat.az xəbər verir, bu barədə Rəqəmsal İnkşaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Kosmik Agentliyin ("Azərkosmos") İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

"Növbəti optik müşahidə peykini 2026-cı ildə orbitə buraxmağı düşünürük", - S. Əsədov bildirib.

