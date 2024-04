İngiltərə Premyer Liqasının 31-ci turunda “Şeffild Yunayted”i 3:1 hesabı ilə məğlub edən "Liverpul" yeni rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “mersisaydlılar” bu görüşdə 83,1 faiz topa sahib olublar.

Bu rəqəm 2003-04 mövsümündən - statistik məlumatlar toplanandan bəri Premyer Liqada rekord göstəricidir. Əvvəlki Premyer Liqa rekordu 2018-ci ildə “Suonsi” ilə görüşdə 82,9 faizlə “Mançester Siti”yə məxsus idi.

