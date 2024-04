"Apple" idarəçiləri bir çox işçisinin süni zəka bölümünə transfer ediləcəyini bildirsə də, bu belə olmayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şirkət artıq 600 işçisi ilə yollarını ayırıb. İşdən çıxarılanların əksəriyyətinin ləğv olunan avtomobil layihəsində çalışdığı bildirilir, digər qismi isə ekran texnologiyaları təkmilləşdirmə qrupundan olub.

Qeyd edək ki, şirkət hazırda insansız nəqliyyat vasitəsi layihəsi üzərində çalışır.

