"7-17" müsabiqəsi ilə məşhurlaşmış müğənni Xəyalə Manaflı toy etməyə hazırlaşır



Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə o özü məlumat verib.



39 yaşlı Xəyalə Manaflı 15 gün içində evlənəcəyini söyləyib.



