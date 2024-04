Xroniki yorğunluğu yox edən 3 təbii üsul

Xroniki yorğunluğu aradan qaldıran bir çox təbii vasitələr mövcuddur.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən həmin vasitələrdən bəzilərini təqdim edir:

1. Bir stəkan soyulmuş qoz, eyni miqdarda bal və limon götürün.

Qoz ləpəsi və limonu xırdalayın, maye balı tökün və soyuducuda saxlayın.

2 həftə ərzində gündə 3 dəfə1 yemək qaşığı qəbul edin.

2. Təzə sıxılmış üzüm suyu. Özünüzü yaxşı hiss edənə qədər yeməkdən əvvəl 2 yemək qaşığı için.

3. Şam şamı iynələri xroniki yorğunluğu tez aradan qaldırır.

Meşədən toplanan şam iynələrini yuyun, sobada 15 dəqiqə qurudun.

Şam iynələri doğrayın, 200 ml su əlavə edin və aşağı istilikdə 30 dəqiqə qaynadın, 3 yemək qaşığı bal əlavə edin. 1 saat bükün.

10 gün yatmadan əvvəl 1 yemək qaşığı qəbul edin.

