UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk görüşlərindən sonra həftənin futbolçusu adına namizədlər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlar Fil Foden ("Mançester Siti"), Martin Edeqor ("Arsenal") Rafinya ("Barselona") və Antuan Qrizmanndır ("Atletiko").

Qalibin adına UEFA-nın rəsmi saytında keçirilən səsvermə nəticəsində aydınlıq gələcək.

