Dünyada ən çox istifadə edilən mesajlaşma proqramı olan "WhatsApp” yeni funksiyanın təqdimatına hazırlaşır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, yeni özəllik sayəsində statusları "Instagram"da da paylaşmaq mümkün olacaq.

Hazırda funksiya üzərində işlər gedir və növbəti yenilənmə ilə aktivləşdiriləcək.

Qeyd edək ki, "Facebook", "Instagram" və "Whatsapp" "Meta" şirkətinə məxsusdur.

