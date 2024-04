İran və Rusiya prezidentlərinin telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.

Məlumata görə, İran Prezidenti İbrahim Rəisinin Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinə zəng edib.

Dövlət başçıları telefon danışığında İsrailin Dəməşqdəki İran konsulluğuna zərbəsini və Tehranın cavab tədbirlərini sonra Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər.

