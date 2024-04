Xalq artisti Röya Ayxan açıqlaması ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "PrimeTime Elvin Elxanla" yutub layihəsinə danışan ifaçı ailə quracağını bildirib.

Röyanın toyu yay aylarında baş tutacaq:

"Ərə gedirəm. Bu yay aylarına təsədüf edəcək. Özüm də demişəm ki, edəcəksən təklifi, vəssalam. Sevgi çox gözəl bir şeydir. O qədər gözəl hisslərdir ki... Mən bunu gözəl yaşayıram. Sevdimsə, onu da qəşəng yaşayıram".

Ətraflı videoda:

