Qulaqlardakı davamlı səs nəyin əlamətidir?

Qulaqlardakı davamlı səslər təhlükəli bir siqnal ola bilər. Bu əlamətin səbəbinin B12 vitamini çatışmazlığı olduğu bilinir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər bu əlaməti "tinnitus" adlandırırlar. Bu əlaqənin ABŞ Milli Tibb Kitabxanasında yayımladığı bir tədqiqatda da izah edildiyi məlumdur.

Araşdırma nəticəsində 40-dan çox iştiraçıda B12 vitamini çatışmazlığını tapılıb. Müvafiq terapiya aparıldıqdan sonra bu əlamət yox olub.

Bu vitamin beyin fəaliyyətində də mühüm rol oynayır.

Qulaqlaı cingildəməsinə gəlincə, o qədər yüksək ola bilər ki, düşüncələriniz cəmləməyi çətinləşdirər.

