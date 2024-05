İspaniya La Liqasının hesabat turunda “Real” səfərdə “Qranada”nın qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Madrid təmsilçisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

“Kral klubu”na qələbə qazandıran qollardan birinə Türkiyə millisinin üzvü Arda Gülər imza atıb.

Metbuat.az həmin qolu təqdim edir:

