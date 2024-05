Türkiyə Super Liqasının XXXVI turunda "Adana Demirspor" öz meydanında "Qazientep"ə böyük hesabla məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şahruddin Məhəmmədəliyevin meydana start heyətdə çıxdığı oyun 1:6 hesabı ilə "Qazientep"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Matçtdan görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.