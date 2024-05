Türkiyə Super Liqasının 37-ci həftəsində "Fənərbaxça" lider "Qalatasaray"ı məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "sarı bülbüllər" Çağlar Söyüncünün vurduğu qolla 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

Beləliklə, çempionluq yarışında xal fərqi 3-ə düşüb.

