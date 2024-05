Tarixdə bu günə qədər təyyarə qəzalarında ölən dövlət başçıları olub.

Metbuat.az onları təqdim edir:

Paraqvay prezidenti (1940)

Filippin Prezidenti (1957)

İraq prezidenti (1966)

Braziliya prezidenti (1967)

Boliviya Prezidenti (1969)

Ekvador Prezidenti (1981)

Mozambik prezidenti (1986)

Pakistan prezidenti (1988)

Ruanda Prezidenti (1994)

Burundi Prezidenti (1994)

Şimali Makedoniya Prezidenti (2004)

Polşa Prezidenti (2010)

Çilinin keçmiş prezidenti (2024)

İran prezidenti (2024)

