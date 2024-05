Türkiyənin mövcudluğu təhdid altındadır - Ərdoğan

"Doğum səviyyəsinin enməsi Türkiyənin mövcudluğu üçün təhdiddir, fəlakətdir".



Metbuat.az bildirir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra çıxışında deyib. O bildirib ki, 2023-cü ilin doğum statistikası narahatedicidir:

"3 uşaq tövsiyəmizdən dolayı tənqid edildik. Amma zaman bizi haqlı çıxardı. Çağırışımızın önəmi indi daha yaxşı başa düşülür. Ailə quruluşunun mühafizəsi bizim üçün olduqca vacibdir. Ailə mədəniyyəti imperializminə qarşı ən sağlam qalamızdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.