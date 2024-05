Ailə qurmaq üçün ən ideal bürc onlardır

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər evlilik üçün ideal sayılır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Xərçəng ideal həyat yoldaşı ola bilər. Sağlam evlilik üçün lazım olan hər şeyə sahibdir. Onlar övladlarına çox bağlı olurlar. Xərçəng həyat yoldaşını həmişə başa düşməyə çalışır. Sonra tolerantlığından maksimum istifadə edir.

Buğa ideal həyat yoldaşı namizədləri siyahısında ikinci yeri tutur. Buğa bürcü üçün ailə dəyərləri çox vacibdir. Hər bir çətin vəziyyətdə həyat yoldaşının yanında ola bilir. Onlar üçün ailə münasibətlərində sevgi və hörmət çox önəmlidir.

Oğlaq yetkin, özünü dərk edən, məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilən, heç vaxt vədindən dönməyən, prinsiplərindən əl çəkməyən biridir. Oğlaq, iki günlük həyəcanın arxasınca getməz, vaxt itirməz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.