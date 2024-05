Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mövləvi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Prezident təqaüdçüsü, aktyor-rejissor Tofiq Mövləvi bu gün vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.