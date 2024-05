Azərbaycanın 2024-cü il üzrə dövlət büdcəsində iqtisadi fəaliyyət xərclərinin 7 788 milyon manatdan 9 902,7 milyon manata çatdırılması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Beləliklə, iqtisadi fəaliyyət xərcləri 2 114,7 milyon manat artırılır.

O cümlədən, tikinti və şəhərsalma xərcləri 6 309,4 milyon manatdan 8 111,3 milyon manata çatdırılır.

