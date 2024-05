Bir vaxtların ən çox izlənən serialı olan "Aşk-ı Memnu"nun aktrisalarından Fatma Karanfilin vəziyyəti ağırlaşıb.

Metbuat.az türk medisına istinadən bildirir ki, intubasiya edilən aktrisanın tezliklə oyanmasının çətin olacağı deyilib.

Serialda Şayeste obrazını canlandıran Karanfil bir müddətdir xərçəng xəstəliyindən müalicə alır.

