Xalq artisti Emin Ağalarov keçmiş həyat yoldaşı Alyona Qavrilova yenidən evlənib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, onlar ötən gün nikah masasına əyləşiblər, daha sonra dostları ilə birgə kiçik məclis təşkil ediblər.

Xatırladaq ki, cütlük 2018-ci ildə ailə qurub, daha sonra boşanıblar. Onların 1 qız övladı var. Alyona Rusiyada model kimi fəaliyyət göstərir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.