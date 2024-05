"Liverpul" klubu baş məşqçi Yurgen Klopp üçün vida mərasimi təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vida mərasiminə minlərlə azarkeş toplaşıb. Klopp azarkeşlərə müraciət edib. Tədbir zamanı duyğulu anlar yaşanıb. Klopp göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Klopp "Liverpul" kluba gəlməyin həyatının ən yaxşı qərarlarından biri olduğunu ifadə edib.

