Azərbaycan ordusunun səhra geyim forması dəyişib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, yeni tətbiq olunan forma Quru Qoşunları, Hərbi Hava Qüvvələrinə şamil edilib.

Müdafiə Nazirliyindən məlumatı təsdiqləyiblər.

