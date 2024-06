Körpələrə bu qidaları vermək qəti olmaz

Sağlam və balanslı qidalanma körpələrin sağlam böyüməsi və inkişafı üçün çox vacibdir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bəzi qidaların bir yaşa qədər qadağan edilməsinin səbəbi allergiya riski, körpələrin orqan inkişafını tamamlamaması və tərkibdəki əlavələrdir. Bir çox qidalar boğulma riski səbəbindən 3-4 yaşa qədər uşaqlara verilməməlidir.

Həmin qidalar bunlardır:

Duz, şəkər, bal, inək südü, balıqlar, bəzi meyvələr (çiyələk, kivi, ananas, böyürtkən), bəzi tərəvəzlər (badımcan, lobya), tərkibində şəkər olan qidalar, tərkibində duz olan qidalar, bitki çayları.

Boğulma riskinə görə 3-4 yaşa qədər qadağan edilən qidalar:

Qoz-fındıq, popkorn, kişmiş, çiy və sərt tərəvəzlər (kök, çuğündur), sərt meyvələr gavalı, alma.

