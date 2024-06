“Əlavə təhsil haqqının ödənilmə şərtləri müqavilədə göstərilir. Yalnız ödənişli əsaslarla əlavə təhsil almaq mümkündür”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Səhiyyə Nazirliyi 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecinin Tədris işləri üzrə böyük mütəxəssisi Xanım Məmmədova deyib.

O qeyd edib ki, tələbələr ödənişləri təhsil-kredit fondu vasitəsi ilə edə bilərlər. Xanım Məmmədovanın sözlərinə görə, boş yerlərə əlavə qeydiyyat da aparılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.