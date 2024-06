Ermənistan sərhədçisi Voskepardakı (Aşağı Əskipara) kilsə yaxınlığında minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Sputnik Armenia”ya yerli sakinlərdən biri təsdiqləyib.

Əsgər ayağından zədə alıb, onu Noyemberyandakı xəstəxanaya çatdırıblar.

