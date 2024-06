Ronaldonun Mbappenin fotosuna yazdığı şərh rekord qırdı - FOTO

Kriştiano Ronaldo Kilian Mbappenin instaqramdakı paylaşımına şərh yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappe instaqramda Ronaldo ilə fotosonu paylaşmışdı. Mbappenin “Real Madrid”ə transferi elan edildikdən sonra Kriştiano Ronaldo həmin fotoya şərh yazıb. Ronaldo “Artıq Kilianın “Santiago Bernabeu”nu işıqlandırmaq vaxtıdır” deyə qeyd edib. Artıq bu şərhin bəyənməsi 4,5 milyona çatıb.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe həmişə Kriştiano Ronaldoya heyran olduğunu bildirib, ona görə də şərhin azarkeşlərin emosiyalarına toxunan tarixçəsi var.

