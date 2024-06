Cavanşir Quliyev efirdə göz yaşı tökdü - VİDEO

Əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev efirdə göz yaşı töküb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər ki, bəstəkar “İncə səhər” verilişində qonaq olub. Proqramın kollektivi sənətçiyə gənclik görüntüsünün və indiki halının əks olunduğu tablo hədiyyə edib.

Bundan əlavə rəsmdə C. Quliyevin “Mən bu gün sözün tam mənasıyla deyə bilərəm ki, bütün varlığımla, qazandıqlarımla, yazdıqlarım və yazacaqlarımla büsbütün anamın əsəriyəm” sözləri də yer alıb.

Tablonu görən bəstəkar göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

