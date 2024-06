Uşaqların boy artımına bu qidalar kömək edir

Uşaqların boy uzunluğu 75% genlərdən, 25% isə qidalanma, idman, günəş və evdəki psixoloji mühitdən asılıdır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, doğru və qatqısız qidalar qəbul etmək boy artımına təsir göstərir. Boy uzadan qidalar arasında süd və süd məhsulları, yumurta, meyvələr, balıq və çərəzlər mövcuddur.

Süd uşaqlıq dövrü qidalanması üçün əhəmiyyətli rola sahibdir. Gündə 2 stəkan süd içmək uşağın boy artımına müsbət təsir göstərəcək və sümükləri gücləndirəcək. Eyni zamanda yoqurt, ayran və pendir də uşağın gündəlik olaraq qəbul etməli olduğu məhsullardandır.

Boy uzadan tərəvəzlərin başında brokoli gəlir. Brokoli həm immuniteti gücləndirir, həm də boy artırır.

Uşağın gündə bir porsiya quru meyvə yeməsi də boy artımına müsbət təsir edəcək. "Omeqa-3" yağları ilə zəngin olan balıq da uşaqların boy artımında önəmli rol oynayır.

