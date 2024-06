“Azərsu” iki rayonun sakinlərinə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun yaydığı açıqlamada deyilir:

“Yeni parkın tikintisi layihəsi çərçivəsində ərazidən keçən magistral su xəttinin köçürülməsi və yenidən qurulması işləri ilə əlaqədar 18 iyun 2024-cü il tarixində gecə saatlarından başlayaraq gün ərzində Nərimanov və Nəsimi rayonlarının bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq”.

