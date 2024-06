"Sabah" daha bir futbolçusu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi yarımmüdafiəçisi Kristian da Silvayla vidalaşıb.

Braziliyalı futbolçu ilə mövsümün sonunda başa çatan müqavilə müddəti yenilənməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.