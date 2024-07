Amerikalı aktyor Martin Mall 80 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Xatırdadaq ki, o aktyor ailəsində doğulub. Martin karyerasına müğənni kimi başlayıb. 2016-cı ildə "Veep" serialının beşinci mövsümündə canlandırdığı obrazına görə "Emmi"yə layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.