Gülyanaq Məmmədova dosent attestatı alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Xalq artisti sosial şəbəkədə məlumat yayıb. O, qeyd edib:

“Dosent attestatı. Təbriklərinizi alaram”.

