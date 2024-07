"Düşünürəm ki, 2026-cı ildə keçiriləcək Dünya çempionatında çıxış edəcəyəm".

Metbuat.az xarici mediaya istiadən bildirir ki, bunu portuqaliyalı ulduz futbolçu Kristiano Ronaldo deyib.

Qeyd edək ki, Ronaldonun hazırda 39 yaşı var. O, buna qədər 5 Dünya çempionatına qatılıb.

