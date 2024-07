Ötən ayın ən yaxşı futbol klubları açıqlandı

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) iyun ayı üçün dünyanın ən yaxşı klublarının reytinqini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sudamerikana"da iki, Braziliya A Seriyasında üç qələbə və iki heç-heçə ilə "İnternasional" reytinqdə birinci olub. 2024-cü ilin iyununda ən çox xal toplayan ikinci komanda UEFA Çempionlar Liqasının qalibi "Real Madrid"dir.

İlk üçlüyü daha iki Braziliya klubu "Qremio" və "Flamenqo" tamamlayır. Sonrakı yerləri də bu ölkənin "Flamenqo", "Palmeyras" və "Botafoqo" komandaları tutur.

Qeyd edək ki, 2024-cü il ərzində "Yuventus", "Feyenoord", "Milan", "Mançester Siti", "Atalanta" kimi klublar ayın ən yaxşıları olublar.

