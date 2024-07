Firəngiz Mütəllimova Şuşada çəkilmiş uşaqlıq fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, xalq artistinin sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşım maraqla qarşılanıb. 1960-cı illərə aid görüntüdə aktrisanın ailəsi yer alıb. O, paylaşıma qeyd edib:

"Şuşa.1960-cı il. Atam, anam, nənəm və mən. Allah dünyasını dəyişən əzizlərimizə rəhmət, qalanlarımıza can sağlığı versin".



