"Vitse-prezident Kamala Harrisi məğlub etmək Co Baydeni məğlub etməkdən daha asan olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Tramp deyib.

Qeyd edək ki, prezidentlik yarışından çəkilən C.Bayden vitse-prezident Kamala Harrisin namizədliyini dəstəklədiyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.