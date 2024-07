"Kəpəz" daha bir futbolçunun transferini reallaşdırıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Viktor Braqa Gəncə klubunun şərəfini qoruyacaq.

Braziliyalı ilə "1+1" illik müqavilə bağlanıb. Viktor cinah yarımmüdafiəçisi mövqeyində oynayır. 23 yaşlı oyunçunun son klubu ölkəsinin "Aqiya di Maraba" klubu olub.

