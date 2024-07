Tanımış türk teatr və kino aktyoru Genco Erkal vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə türk mediasına məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 86 yaşlı Genco Erkal qan xərçəngindən əziyyət çəkirdi.

