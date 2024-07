Fələstinin HƏMAS hərəkatının Siyasi Bürosunun rəisi İsmayıl Haniyənin İranda öldürülməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) iyulun 31-də fövqəladə iclas keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu barədə BMT TŞ-nin dövri sədri Rusiyanın dünya təşkilatındakı daimi nümayəndəsinin birinci müavini Dmitri Polyanski bildirib. Onun sözlərinə görə, iclas İranın Çin, Əlcəzair və Rusiya tərəfindən dəstəklənən sorğusu ilə keçiriləcək.

