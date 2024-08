Tanınmış şərhçi Gündüz Abbaszadə yeni vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şərhçi CBC Sport kanalında Şərhçilər qrupunun rəhbəri və proqramlar direktoru vəzifəsində çalışacaq.

Qeyd edək ki, daha əvvəl bu vəzifədə Rüstəm Əfsərli idi. O, "Neftçi"də çalışmağa başladığı üçün bu vəzifə boş qalmışdı.

